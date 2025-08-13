Sectores y municipios de Puerto Rico que se pueden quedar sin luz el miércoles, 13 agosto de 2025

La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para el miércoles, 13 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.
PUBLICIDAD
Para la mañana del miércoles, LUMA reporta un 99.50 % de sus clientes con servicio eléctrico.
¿Cuáles son los sectores y municipios que se pueden quedar sin luz el miércoles, 13 agosto de 2025?
Miércoles, 13 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas - BO. BARRANCAS SECTOR LOS MELENDEZ, BO. HELECHAL SECTOR HOYA HONDA, BO. HELECHAL PR-719 KM 0.6, URB. LAS FLORES CALLE LAS FLORES.
- Bayamón - SECTORES: SANCHEZ MULERO Y REYES, BO GUARAGUO ARRIBA, CARR. 812
- Manatí- URB. LAS GARDENIAS, BO RIO ARRIBA SALIENTE, SEC. PUGNADO
- Orocovis- BO. COLLORES PR-615 K1 H3 INTERIOR.
- Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Mayagüez - CARR 351, CARR 3351, CARR 352 , CARR 353, CARR 354, PARC. SAN CARLOS, BO. BATEYES, BO MAYAGUEZ ARRIBA, CAMINO LECLERK, CARR 106 DESDE KM 2.3 HASTA KM 7.8 MAYAGUEZ.
- Aibonito- BO. PASTO SECTOR EL CAMPITO
- Santa Isabel- URB PRADOS DEL SONADOR Y EL SE CAYURESTO CAYURES, URB. PRADOS DEL SONADOR Y EL SECTOR CAYURES, BO. JAUCA CARR. 542
- San Juan - COND. PARQUE SAN RAMÓN, COND. SAN FRANCISCO JAVIER, URB. ALTO APOLO ESTATES, URB. CERRO REAL, URB. MANSIONES ALTO APOLO, URB. MONTE OLIMPO, URB. PARKVILLE, URB. PARKVILLE COURT, URB. VILLA CLEMENTINA, CMPE. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA RECINTO METROPOLITANO, COND. ALTURAS DE CALDAS, COND. FOUNTAINEBLEU VILLAGE, COND. LA CORUÑA, RES. RESIDENCIAL ALEJANDRINO, URB. ALTO APOLO, URB. ALTURAS DE SANTA MARÍA, URB. BUCARÉ, URB. COLLEGEVILLE, URB. LOS CALDAS, URB. MANSIONES DE ALEJANDRO, URB. PARQUE DE BUCARÉ, URB. PARQUE DE BUCARÉ 2, URB. PORTAL DE SANTA MARÍA, URB. REPARTO ALTO APOLO, URB. SAN FRANCISCO JAVIER, URB. SANTA MARÍA, CMPD. FRAIGCOMAR, CMPG. AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES, FGM. DEFENSA CIVIL MUNICIPAL, IND. URBANIZACIÓN INDUSTRIAL EL CINCO, RES. RESIDENCIAL LAS AMAPOLAS, RES. RESIDENCIAL SAN FERNANDO, URB. ALTURAS DE SANTA MARÍA, URB. BELISA, URB. CARIBE, URB. CHALETS DE SANTA MARÍA, URB. DOÑA ISA, URB. REPARTO DE DIEGO, URB. SAN FRANCISCO, URB. SAN IGNACIO, URB. SANTA MARÍA, URB. VILLAS DE SAN FRANCISCO, URB. VILLAS DE SAN IGNACIO, EDIF. NEOM, Casa Luchetti
- Removido de vegetación peligrosa
- Bayamón - CALLE 24 URB.SANTA ROSA BAYAMON
PUBLICIDAD
- Mantenimiento y Remplazo de Soterrado
- Carolina - MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO
- Ponce - CALLES MAYOR, CRISTINA, AMOR, EDIFICIO GONZALEZ, UNIVERSIDAD PONTIFICIA, HOTEL MELIA, BANCOS, TEATRO LA PERLA, BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ZONA COMERCIAL CASCO URBANO HISTORICO
- Requerido por el cliente
- San Germán - URB REPARTO C9-D22
- San Juan - BASKING ROBING AVE. ANA G MENDEZ PR- 176 CUPEY.
- Guayama- GUAYAMA HOLDINGS GROUP FACILITY
- Instalación de aparatos automatizados en la red
- San Sebastién - BO. PIEDRAS BLANCA, CALLE JUAN AVILES
- Isabela - CAR 457 BO PLANAS ISABELA
- Aguada - CAR 414 BO. GUAYABO, BO. CRUCES,
- Nueva construcción
- Cataño - PUEBLO DE CATAÑO, URB PUB M CINTRON