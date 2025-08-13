Roban $15 mil en prendas de joyería en Ponce

Agentes del Precinto Ponce Este investigaron el martes un hurto en la tienda Lebiram Jewelry, ubicada en el Centro del Sur Mall, donde un individuo rompió una vitrina con un martillo y se llevó prendas de oro valoradas en 15 mil dólares.

Según la Policía, el querellante indicó que puede identificar a la persona que cometió el delito.

“La información preliminar apunta a que el individuo rompió la vitrina de cristal y se apropió de varias prendas en oro”, informó la Uniformada en la querella.

La investigación fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que estará a cargo de esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información a llamar al 787-343-2020, o comunicarse a través de la cuenta de Twitter @PRPDNoticias o en la página de Facebook www.facebook/prpdgov.