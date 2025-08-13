Investigan incendio en ferretería de Ponce

La Policía de Puerto Rico investiga el martes un incendio reportado a las 6:27 de la tarde en la Ferretería Luna, ubicada en la carretera 123, en Ponce.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Personal del Cuerpo de Bomberos Estatales y agentes del Precinto Ponce Oeste acudieron al lugar, donde los bomberos trabajan en la extinción del fuego.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que se desconoce el origen del incendio.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 si posee información que pueda ayudar en el esclarecimiento de casos. También pueden contactarlos mediante Twitter en @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook/prpdgov.