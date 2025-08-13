DRNA orienta a estudiantes sobre especies invasoras exóticas en Puerto Rico

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el ingeniero Waldemar Quiles, junto con miembros del Cuerpo de Vigilantes, ofrecieron una charla educativa sobre las especies de vertebrados invasoras en Puerto Rico a los niños de la escuela elemental María Libertad Gómez, ubicada en el municipio de Utuado.

Esto como parte de la iniciativa ‘Quiero mi Escuela’.

“La gobernadora Jenniffer González busca de hacer de este día de regreso a clases 2025 uno diferente y memorable para nuestros estudiantes. Por eso, miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desarrollaron una singular charla educativa para los estudiantes, enfocada en que conozcan las acciones a tomarse si se topan con una especie invasora en sus entornos, y como se puede atener esa situación”, expresó el Secretario del DRNA.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de niños de grados elementales participaron de la tertulia. Entre los temas discutidos se encontraba como diferenciar entre una especie nativa, exótica e invasora. Además, se detallaron los diversos mecanismos disponibles en el DRNA para atender a estos animales y cómo los estudiantes pueden ayudar en ese esfuerzo, entre otros.

Durante el evento, hubo una demostración con una boa constructor, pitón reticulada, un caimán y una boa nativa.

“Esta es una iniciativa que vamos a repetir, no sólo aquí en la escuela María Libertad Gómez, sino en todas las escuelas del sistema público de enseñanza. Los niños estuvieron bien pendiente a las orientaciones que nuestros Vigilantes ofrecieron, tienen mucho interés en este tema”, agregó Quiles.

Entre los trabajos realizados por las brigadas del DRNA en dicho plantel escolar se encuentran tareas de acondicionamiento de áreas verdes, al igual que labores de pintura exterior, entre otros.

‘Quiero mi Escuela’ es una novel plataforma enfocada en hacer de este ‘Back 2 School’ uno memorable para toda la comunidad escolar.