Autoridades reportan asesinato cerca de un cementerio en Morovis

Las autoridades reportaron un asesinato, ocurrido a horas de la mañana del miércoles, 13 de agosto de 2025, en la carretera 137, cerca del Cementerio Nacional, en el municipio de Morovis.

De acuerdo al reporte de la Uniformada, el crimen fue registrado a través del Sistema de Emergencia 9-1-1.

Se presume que la víctima es un hombre.

Agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, investigan este caso.

Pendiente a metro.pr para la ampliación de esta noticia

Hallan muerta a mujer reportada como desaparecida en Ponce

La Policía de Puerto Rico informó el martes sobre el hallazgo del cuerpo sin signos vitales de Nestora Ramos Torres, de 89 años, reportada desaparecida el lunes, 11 de agosto de 2025, en un terreno baldío del sector Vallas Torres, en el municipio de Ponce.

Según la investigación preliminar, la octogenaria había sido vista por última vez en los predios del Hospital Menonita en Ponce, de donde, según la querella, se marchó en un vehículo. Su cuerpo fue localizado en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, asumió la investigación. Al momento se desconocen las causas de la muerte.

Las autoridades dieron con el vehículo en el sector Vallas Torres.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 si poseen información que pueda ayudar con el esclarecimiento del caso.