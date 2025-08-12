Presidente de Ucrania rechaza intercambio territorial y advierte sobre nueva ofensiva rusa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó este martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y rechazó nuevamente la idea de un intercambio territorial con Rusia, advirtiendo que esa cesión podría servir a Moscú como “trampolín” para lanzar una nueva ofensiva.

“En unos años, (el presidente ruso, Vladimir) Putin tendría vía libre hacia las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, así como hacia Járkov. Cualquier cuestión territorial no puede separarse de las garantías de seguridad”, subrayó Zelenskyy en declaraciones a la prensa.

El mandatario ucraniano explicó que abandonar el Donbás abriría “una puerta de entrada para una nueva ofensiva”. “Crimea fue, sin duda, un trampolín para un ataque hacia el sur de nuestro estado”, añadió.

Zelenskyy insistió en que las negociaciones de paz deben celebrarse en formato trilateral, en referencia a la reunión programada para este viernes entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska.

“Putin ganará porque busca fotos. Necesita una imagen con Trump”, señaló Zelenskyy, agregando que este encuentro podría permitir a Moscú posponer las sanciones si no se logra un acuerdo para el cese de los combates.

Por último, Zelenskyy indicó que las tropas rusas se preparan para una nueva ofensiva en septiembre en al menos tres frentes: Zaporiyia, Pokrovsk y Novopavlivsk, según la agencia estatal Unian.