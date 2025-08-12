Miles de colombianos despiden al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en su capilla ardiente

Miles de colombianos acudieron a la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció el lunes en el hospital tras permanecer hospitalizado desde junio, luego de ser víctima de un atentado durante un acto de campaña en Fontibón, a las afueras de Bogotá.

La capilla ardiente está abierta en el Salón Elíptico del Congreso hasta este miércoles, cuando el féretro será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para la celebración de su funeral. Desde las 10:00 horas (hora local), grupos de 15 personas han comenzado a entrar desde la Plaza Bolívar para rendir homenaje. Está previsto un acto para familiares y congresistas antes de las exequias.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, transmitió su “sentido pésame” a la familia del senador y a la población, resaltando que “la vida está por encima de cualquier ideología”. Petro lamentó que durante su mandato haya ocurrido un atentado con resultado fatal contra un senador de la oposición.

El atentado ocurrió el 7 de junio en Fontibón, durante un acto de campaña. Uribe resultó gravemente herido tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.

La Fiscalía confirmó que al menos 10 personas participaron en la planificación y ejecución del ataque. Entre los detenidos están el presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y un adolescente de 15 años que efectuó los disparos.