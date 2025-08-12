Manejo de Emergencias vigila trayectoria de la tormenta Erin y exhorta a no bajar la guardia

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón. Fortaleza, San Juan. Metro PR 27 de febrero de 2025

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, informó que continúan atentos a la trayectoria de la tormenta tropical Erin por el océano Atlántico.

A su vez, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia al encontrarnos en el llamado “pico” de la temporada de huracanes.

El NMEAD está en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) quienes son los responsables de informar sobre los pronósticos de los sistemas atmosféricos.

Hasta hoy, martes, 12 de agosto, el SNM pronostica que, de seguir la trayectoria actual, las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse este fin de semana, aunque no se prevé un impacto directo. Exhortaron a no bajar la guardia porque su movimiento podría variar, por lo que hay que estar atentos a los boletines del tiempo.

“Estamos ya en el llamado ‘pico’ de la temporada y en el NMEAD estamos trabajando en constante comunicación con el SNM, con las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, con agencias federales, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y con todo el gobierno para ultimar detalles y estar listos para atender cualquier situación de emergencia”, destacó Jiménez Colón.

“Mas el llamado a todos es a no dejar los preparativos para última hora. Ya es momento de tener sus planes familiares, tener su mochila de emergencia y conocer las rutas de desalojo de sus comunidades. Si vive en un área inundable, no espere al último momento para salir. Debe alojarse con algún familiar o acudir a un refugio. Para conocer cómo prepararse, puede visitar la página manejodemergencias.pr.gov y, puede visitar las redes sociales del NMEAD y del SNM para obtener información oficial”, agregó el comisionado.

El coordinador de Avisos y meteorólogo del SNM, Ernesto Morales, destacó que se mantienen observando la tormenta tropical Erin, la cual podría convertirse en huracán más adelante.

“El Centro Nacional de Huracanes pronostica que este sistema se irá fortaleciendo gradualmente en los próximos días hasta llegar a ser huracán. Existe una alta probabilidad que se afecten las condiciones marítimas en aguas locales, una vez se desplace al noreste de Puerto Rico durante el fin de semana. Estas marejadas podrían provocar condiciones peligrosas con olas de entre 10 y 12 pies. En cuanto a la lluvia, se espera un aumento en la actividad de aguaceros el sábado y domingo”, detalló Morales.

“En este momento, el sistema se encuentra en pleno desarrollo y los modelos han mostrado una tendencia de acercarlo más a nuestra área. Es importante que el público entienda que los ciclones tropicales no solo son un punto en el mapa, sino que están compuestos por bandas de lluvia y vientos que pueden extenderse lejos de su centro. Es por eso que es posible que recibamos impactos, aún cuando el sistema permanezca sobre el mar. Este es el momento de mantenerse vigilantes y seguir de cerca la evolución de su trayectoria y condiciones”, añadió el meteorólogo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, señaló: “he mantenido comunicación constante con los comisionados de todos los Negociados del DSP para asegurar que el equipo humano y los recursos estén listos para responder de inmediato a cualquier situación que pueda surgir ante el paso cercano de este fenómeno atmosférico. Nuestro llamado es a la calma y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales”.

Jiménez Colón recordó que, en caso de ocurrir una tormenta, huracán, terremoto o cualquier situación de emergencia, se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), donde hay presencia de todas las agencias gubernamentales representadas por sus coordinadores interagenciales. Estas personas son designadas por los jefes de agencia, y son sus representantes al momento de coordinar cualquier ayuda. Las peticiones de municipios, refugios, otras agencias, y de las mismas comunidades llegan al COE, donde se activa cada coordinador interagencial de la agencia que corresponda atenderla.

En caso de emergencia, debe llamar o enviar mensaje de texto al 9-1-1.