Llegan primeros efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C.

Los primeros efectivos de la Guardia Nacional arribaron hoy a la capital estadounidense, dando inicio a una intervención federal ordenada por el presidente Donald Trump para enfrentar la llamada crisis de criminalidad en la ciudad.

La alcaldesa Muriel Bowser, quien previamente calificó esta medida como “inquietante”, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades federales.

Durante una conferencia de prensa, Bowser destacó que, aunque Washington ha registrado una disminución en los índices de criminalidad, está comprometida a trabajar con los supervisores federales para garantizar la seguridad de los residentes. No obstante, recalcó que la administración local mantiene la autoridad sobre el reclutamiento, despido y presupuesto del Departamento de Policía Metropolitana.

Por su parte, la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, expresó su apoyo a la colaboración con las fuerzas federales, enfocándose en combatir la proliferación de armas ilegales y reducir delitos en puntos críticos de la ciudad. Smith consideró que la presencia federal puede fortalecer los esfuerzos locales en estas áreas específicas.

Esta intervención se produce en un contexto en el que los datos oficiales indican una reducción del 26% en delitos violentos durante 2025 respecto al año anterior. Pese a estas cifras, la administración federal insiste en la necesidad de una acción directa para restaurar el orden y la seguridad en Washington D.C.