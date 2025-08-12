Informe del Contralor revela deficiencias en manejo fiscal de Comerío

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el martes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Comerío por pagos indebidos de $5,255, falta de cobro de alquileres por $79,850 y pérdida de propiedad valorada en $103,559.

El Informe evidencia deficiencias en la administración municipal que incluyen pagos contrarios a ley, ausencia de cobro de rentas, irregularidades en inventarios y falta de investigaciones por propiedad no localizada, indicó la Contraloría .

La auditoría reveló que un contrato de servicios para documentar y reclamar daños ante FEMA, otorgado en 2017 por $32,250, fue enmendado 17 veces hasta alcanzar $533,360, y que se pagaron $5,255 por servicios antes de formalizar un aumento en la cuantía. También se determinó que el Municipio asumió $39,225 en servicios básicos que correspondían a arrendatarios, permitió ocupaciones sin contrato y cambios de uso sin permisos.

El examen del fondo de caja menuda detectó compras a crédito y reembolsos contrarios a reglamento, así como ausencia de intervenciones periódicas. En inventarios, el 57 por ciento de los artículos verificados no coincidían con los registros, y no se contabilizaron materiales ni se investigó la pérdida de 148 unidades de propiedad.

El informe, que cubre del 1 de enero de 2021 al 29 de febrero de 2024, incluye además un señalamiento por pagos indebidos de salarios por 2,631 dólares y advierte que las deficiencias limitan la capacidad del Municipio para proteger sus recursos y fijar responsabilidades.

OC-26-02