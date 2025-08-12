Hombre pretende sacar una licencia de armas y termina preso

Un hombre terminó en prisión luego de que fuera a una licencia de portación de armas, en la Comandancia de Arecibo.

Según el reporte de la Policía, Héctor Laureano Talavera, de 30 años y residente de Barceloneta estaba en la Comandancia de Arecibo realizando el trámite para solicitar una licencia de armas.

Contra Laureano Talavera, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica y Ley de Armas, emitida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, con una fianza de 100 mil dólares por un incidente el 14 de diciembre de 2018 en Arecibo.

Laureano Talavera no prestó la fianza impuesta y fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar.

El agente Alexis Maldonado Fernández, adscrito a la División de Arrestos de Arecibo, estuvo a cargo del diligenciamiento.