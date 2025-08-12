Hallan sin vida a mujer de 89 años desaparecida en Ponce

Nestora Ramos Torres, la mujer de 89 años que desapareció de los predios del Hospital Menonita en Ponce, fue hallada sin vida, según reportó Telenoticias.

La mujer había sido reportada desaparecida por su hija, Nelly M. Medina Ramos.

Según la querella, Ramos Torres había sido vista por última vez el 8 de agosto de 2025 cuando salió del hospital en un Toyota Corolla gris claro, cuatro puertas, del año 2005, con la tablilla KIA-487.

El auto fue encontrado ayer en la zona de Vallas Torres en el mismo municipio.

Al momento, se desconoce las causas de la muerte.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.

