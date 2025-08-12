Gobernadora insiste en currículo de manejo de emociones para trabajar con la violencia en el país

La gobernadora Jenniffer González Colón insistió en la implantación de un currículo de manejo de emociones en todas las escuelas públicas, campañas educativas y revisión de los cursos privados ordenados por los tribunales para manejo de coraje.

Las expresiones de la gobernadora se dan tras los casos recientes de violencia en la isla, el asesinato de un turista en La Perla, Viejo San Juan y de una joven de 16 años en Aibonito.

“El que una niña haya fallecido a manos de otra es devastador. Este programa busca dar herramientas a los menores para canalizar el coraje y prevenir la violencia, incluso cuando provienen de entornos familiares violentos”, expresó González Colón.

La primera mandataria añadió que la meta es reducir la incidencia criminal con cambios generacionales, no únicamente con arrestos, y que las campañas educativas se diseñarán científicamente, con base en patrones detectados en casos de violencia.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig-Fuertes, confirmó que en el caso de Aibonito se asumió custodia protectora de algunos menores y se trabaja junto a la Policía y el Departamento de Justicia.

“Apostamos a la prevención, a que los niños se desarrollen en ambientes positivos que fomenten sus habilidades y alejen la violencia. Estamos reforzando la atención rápida cuando se identifican menores en operativos para evitar traumas futuros”, indicó.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó que la escuela a la que asistía la víctima recibirá apoyo socioemocional y que su apertura será gradual.

“Queremos dar estrategias a nuestros estudiantes para manejar coraje y frustración, y asegurar que la escuela sea el lugar más seguro para ellos. Contamos con el apoyo de equipos multidisciplinarios y de ASSMCA para trabajar a corto y largo plazo”, señaló.

En el caso de Aibonito, la Policía identificó a la víctima como Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, quien murió el lunes tras ser atacada con un arma blanca cerca del desvío Roberto Colón. Otro menor resultó herido y permanece en condición estable. La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito y la fiscal Brenda Soto.

En el incidente de La Perla, reportado el domingo en la madrugada, un hombre murió y dos personas resultaron heridas de bala en la calle Norzagaray, cerca del negocio “Refugio de Hombres Maltratados”.

La víctima, identificada como turista, falleció en el Centro Médico de Río Piedras. El CIC de San Juan y la fiscal Ana María Martínez investigan.

La gobernadora insistió en que ambos casos reflejan la urgencia de atender la violencia desde la raíz, con intervención temprana, educación socioemocional y acceso a recursos de salud mental para la población.