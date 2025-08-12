Arrestan en Ponce a hombre involucrado en triple asesinato en Las Marías

Las autoridades arrestaron a eso de las 9:40 de la noche del lunes a Luis O. Rivera Rivera, de 23 años, el cual tenía una orden de arresto por un triple asesinato ocurrido en junio en Las Marías.

Según el reporte de la Policía, Rivera Rivera fue arrestado en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-123, en el pueblo de Ponce.

Tenía una fianza de 3.4 millones de dólares.

Rivera Rivera está vinculado a un incidente el pasado 17 de junio de 2025, en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-497, en el barrio Río Cañas de Las Marías, donde tres personas murieron y una resultó herida.

El sujeto estaba acompañado de tres hombres de 38, 33 y 28 años que fueron arrestados.

También, se ocupó durante la intervención dos pistolas Glock, dos cargadores y municiones.

Pretende sacar una licencia de armas y termina preso en Arecibo

Un hombre terminó en prisión luego de que fuera a una licencia de portación de armas, en la Comandancia de Arecibo.

Según el reporte de la Policía, un hombre, identificado como Héctor Laureano Talavera, de 30 años y residente de Barceloneta, estaba en la Comandancia de Arecibo realizando el trámite para solicitar una licencia de armas.

Contra Laureano Talavera, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica y Ley de Armas, emitida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, con una fianza de 100 mil dólares por un incidente el 14 de diciembre de 2018, en el municipio de Arecibo.

Laureano Talavera no prestó la fianza impuesta y fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar.

El agente Alexis Maldonado Fernández, adscrito a la División de Arrestos de Arecibo, estuvo a cargo del diligenciamiento.