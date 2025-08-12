Arrestan a hermanas por agredir a sus tíos en Carolina

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos de Carolina, diligenciaron el martes, 12 de agosto de 2025, dos órdenes de arresto contra las hermanas Joselin Mayol Peña, de 26 años, y Liz Mayol Peña, de 31 años, por violación a la Ley de Armas tras supuestamente agredir a sus tíos.

Según la investigación de la Uniformada, para el 2 de julio de 2025, a eso de las 9:22 de la noche, en la calle 1 de la urbanización Metrópolis, las acusadas supuestamente entraron a la residencia de sus tíos y lanzaron objetos contra ellos, entre estos una silla de plástico, tiestos, un tubo de plástico, material protector de líneas de telefonía y latas, alcanzándolos con algunos de estos.

PUBLICIDAD

La Policía indicó que las hermanas también ocasionaron daños a los parabrisas de un vehículo Mitsubishi Mirage G4, de 2019, y al portón frontal de la residencia. Tras estos hechos, el 9 de julio de 2025 se presentaron cargos en ausencia y la jueza Annette Santiago Díaz expidió órdenes de arresto contra ambas con fianzas de 30 mil dólares cada una.

Las mujeres fueron arrestadas por las agentes Suann Matías Pérez y Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa. El juez Orlando Puldón Gómez diligenció las órdenes, las imputadas prestaron las fianzas, fueron fichadas y quedaron en libertad hasta la vista preliminar en una fecha posterior.

Las acusadas fueron identificadas como Joselin Mayol Peña y Liz Mayol Peña. Las acusadas fueron identificadas como Joselin Mayol Peña y Liz Mayol Peña. (Suministradas.)

Identifican mujer hallada muerta en vehículo en Dorado

La Policía de Puerto Rico informó que el lunes, 11 de agosto de 2025, a eso de las 6:40 de la mañana que localizaron el cuerpo de una mujer, identificado como Sonia Noemí Torres García, de 60 años y residente de San Juan, en el interior de un vehículo en la carretera 165, en Dorado.

Según la información preliminar, durante un patrullaje preventivo los agentes encontraron un Toyota Corolla gris del año 2015 detenido en el kilómetro 21.1, y en el asiento posterior hallaron el cuerpo con una mancha de sangre.

Las autoridades indicaron que el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte.

El agente Melvin Castellano, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, y el fiscal Mario Soto están a cargo de la investigación.