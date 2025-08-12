Advertencia de calor, lluvias, riesgo de inundaciones y bruma para este martes

Reporte del tiempo para el martes, 12 de agosto de 2025.

Las autoridades del tiempo informaron que una perturbación del este traerá chubascos y tormentas eléctricas a la región este martes, 12 de agosto de 2025, aumentando el riesgo de inundaciones, especialmente durante la tarde.

Una advertencia de calor está vigente para Puerto Rico, ya que el día comenzó más cálido de lo normal, con abundante humedad disponible y temperaturas máximas altas esperadas esta tarde.

PUBLICIDAD

[Aug 12] Today | Hoy

⛈️Showers and thunderstorms, especially during the afternoon.

🏜️Hazy skies

🌡️ Warm conditions



⛈️ Aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente por la tarde.

🏜️ Cielos brumosos

🌡️ Condiciones calurosas#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/hCPvWMjQ81 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 12, 2025

Se observarán cielos brumosos debido a concentraciones moderadas a altas de partículas suspendidas de polvo del Sahara desde hoy hasta al menos la madrugada del jueves.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el huracán Erin se moverá hacia el noreste, alejándose de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. desde la noche del viernes, probablemente hacia la mañana del sábado.

Para hoy, cielo variable con chubascos dispersos. Brumoso. Tormentas aisladas esta tarde. Máximas cerca de 92°F. Temperatura descendiendo esta tarde. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 50%.

Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados en la noche, luego cielo variable con chubascos dispersos después de medianoche. Brumoso. Mínimas alrededor de 83°F. Vientos del este de 10 a 15 mph, disminuyendo a 5 mph después de medianoche. Probabilidad de lluvia 50%.

Para el miércoles, se mantendrán cielos brumosos y la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la tarde en el interior y oeste de Puerto Rico, impulsadas principalmente por parches de humedad, divergencia en niveles altos y una perturbación inducida en superficie. El riesgo de inundaciones sigue siendo limitado por ahora. Máximas cerca de 92°F. Temperatura descendiendo en la tarde. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 50%.