Ya es ley el proyecto que prohíbe los “wheelies” en las carreteras

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón firmó una medida presentada en la Cámara de Representantes que prohíbe prácticas peligrosas de vehículos todo terreno como las piruetas conocidas popularmente como “wheeleo”.

Se trata del Proyecto de la Cámara 375, ahora Ley 110-2025 de la autoría de los representantes José Hernández y de la coautoría de Lisie Burgos, Edgar Robles, Ensol Rodríguez, Jerry Nieves, Nelie Lebrón, Fernando Sanabria, Christian Muriel y Gretchen Hau.

La medida enmienda la Ley 22-2000, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todo terreno, modificar el procedimiento de renovación de marbete de las motocicletas, y la prohibición de actividades peligrosas como las carreras y maniobras en las vías públicas; y para otros fines relacionados.

La medida impone una multa de $5,000 para toda persona que viole las disposiciones de la legislación e incurrirá en delito menos grave.

El proyecto también modifica el procedimiento de renovación de marbete de las motocicletas al imponer la obligación de contar con el endoso M1 o M2, según establece la reglamentación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Esta es una medida necesaria para detener el aumento en accidentes causado por personas que realizan maniobras como el ‘wheeling’ y los ‘stoppies’ en nuestras carreteras. Estas acciones colocan la vida de los conductores, peatones y ciclistas en peligro inmediato”, explicó el representante José “Cheíto” Hernández en junio.

“El proyecto impone una multa sustancial de hasta $5,000 a cada infracción asociadas con estas y otras maniobras similares. Además, le brinda garras al Negociado de la Policía con la facultad de suspender licencias y hasta confiscar motoras, algo que no tenían anteriormente”.

La pieza también obliga a los motociclistas a utilizar chalecos reflectivos en horas de la noche y prohíbe el uso de los vehículos todoterrenos en las autopista y zonas naturales, entre otros.