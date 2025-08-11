Trump ordena federalizar la policía de Washington, DC y desplegar la Guardia Nacional

Donald Trump anunció este lunes que desplegará la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumirá el control de la Policía Metropolitana de la capital en un esfuerzo por “restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas”.

“Hoy es el Día de la Liberación en D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró el magnate republicano en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, calificando la medida de “histórica” y dirigida a “rescatar a la capital” del crimen. Para ello invocó la Ley de Autonomía de 1973, que permite al Gobierno federal intervenir en las fuerzas de seguridad locales en casos de “emergencia especial”.

Trump describió Washington como “un santuario para los criminales” y acusó al Partido Demócrata de permitir que la ciudad se llene de “bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”. Añadió que las fuerzas de seguridad llevarán a cabo “operaciones dirigidas contra pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales” y advirtió: “Traeremos a los militares si es necesario”.

Asimismo, prometió cambios a la ley de fianzas para impedir que un acusado de asesinato quede en libertad “sin fianza en efectivo antes de que acabe el día”, y planteó reemplazar a jueces que, a su juicio, no cumplan con sus responsabilidades. También anunció medidas para “embellecer” la ciudad, como asfaltar calles, reparar baches y eliminar las tiendas de campaña de personas sin techo en parques públicos.

El mandatario aseguró que espera que otras ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago observen las acciones emprendidas en Washington y “procedan a limpiarse por sí mismas”. De no hacerlo, advirtió que su Administración podría adoptar medidas similares en esos lugares.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, expresó su preocupación por el posible despliegue de la Guardia Nacional para patrullar las calles, alertando de que podría implicar una militarización de la seguridad y socavar la autoridad local.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparó el envío de la Guardia Nacional a la capital con despliegues previos en la frontera sur y en Los Ángeles, asegurando que “trabajaremos junto a toda la Policía de D.C. y a las fuerzas federales”. Añadió que la Guardia Nacional “estará en las calles de Washington en la próxima semana” y que el Pentágono está “preparado para traer otras unidades de la Guardia Nacional y unidades especializadas si es necesario”.