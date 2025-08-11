Sectores y municipios de Puerto Rico que se pueden quedar sin luz el lunes, 11 agosto de 2025

La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para el lunes, 11 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.
Para la mañana del lunes, LUMA reporta un 99.26 % de sus clientes con servicio eléctrico.
¿Cuáles son los pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz el lunes, 11 agosto de 2025?
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO QUEBRADA GRANDE, BO. HELECHAL-HOYA HONDA CALLE TESTIGOS DE JEHOVA
- Bayamón - LA MORENITA, SECTOR CHINEA CARR. 174
- Moca- BO. CUCHILLAS, BO. ROCHA
- Orocovis- BO. DAMIAN ABAJO SECTOR LA LUNA PR-157 KM 11.8 INTERIOR.
- Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Ponce - VILLAS DEL CARIBE, URB. VALLE DEL REY, URB. VALLE DE ANDALUCIA, RAMBLA SHOOPING CENTER
- Bayamón - ALTURAS DE BAYAMON, ALTURAS DE FLAMBOYAN
- Carolina - SUB-1693 ECONO PLAZA CAROLINA.
- Removido de vegetación peligrosa
- Naranjito- CARR-167 BO. NUEVO SEC. HEVIA NARANJITO
- Ponce - URB. LAS MONJITAS, LAS MONJITAS SHOPPING CENTER, PONCE.
- Instalación de aparatos automatizados en la red
- Isabela- BO PLANAS SEC. LA CRUZ