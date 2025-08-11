Secretario de Defensa comparte video en el que se favorece quitarle el derecho al voto a las mujeres

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó ya al cargo lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, generó polémica al difundir en redes sociales un reportaje en el que representantes de una iglesia nacionalista cristiana proponen eliminar el derecho al voto de las mujeres, sin marcar distancia de esas declaraciones.

El material, emitido por CNN, recoge comentarios de miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC) y de uno de sus fundadores, Doug Wilson, quien sostiene que “las mujeres son el tipo de personas de las que salir” y limita su papel al ámbito doméstico.

Hegseth compartió el video en su perfil de X junto al mensaje: “Todo lo de Cristo para toda la vida”. Hasta la mañana del lunes, la publicación acumulaba más de 3,000 réplicas y 15,000 ‘me gusta’.

Un portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, afirmó que el secretario “aprecia enormemente muchos de los textos y enseñanzas del señor Wilson” y se definió como un “orgulloso miembro” de una iglesia afiliada a la CREC, según informó NPR.

Hegseth, veterano del Ejército, llegó al cargo con un historial de controversias, incluidas acusaciones de acoso sexual, y en reiteradas ocasiones ha expresado su oposición a que mujeres participen en misiones de combate.

Doug Pagitt, pastor y director ejecutivo de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo a Associated Press que las ideas en el video son puntos de vista que “pequeños grupos de cristianos mantienen” y dijo que era “muy perturbador” que Hegseth los amplificara.

En la entrevista de CNN, la reportera Pamala Brown le preguntó a Wilson: “¿Fundar una iglesia en Washington D. C. forma parte de su plan para convertir esto en una nación cristiana?”. “Sí”, respondió, señalando anteriormente en la entrevista: “Me gustaría ver que la ciudad fuera una ciudad cristiana. Me gustaría ver que el estado fuera un estado cristiano. Me gustaría ver que la nación fuera una nación cristiana. Me gustaría ver que el mundo fuera un mundo cristiano”.

Brown le hizo una serie de preguntas a Wilson sobre su opinión sobre las mujeres en la iglesia y la vida pública. Wilson se define como “patriarcal”, celebró la decisión de Dobbs como un regalo de Dios y de Trump, ha dicho que el voto debería provenir de los hogares, que normalmente deberían estar dirigidos por hombres, y que las mujeres no deberían ocupar ningún puesto de poder en la iglesia que “implica ejercer autoridad sobre los hombres”.

Wilson, veterano de guerra, cree que las mujeres no deberían participar en combates militares. El secretario Hegseth también se ha declarado en contra de que las mujeres ocupen puestos de combate.