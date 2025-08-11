Mujer pierde la vida tras ser atropellada por dos autos en Arroyo

Las autoridades informaron que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, en el kilómetro 128.6 de la carretera PR-3, en el barrio La Palma del pueblo de Arroyo.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informaron que una mujer, identificada como América Echevarría Mauras, de 64 años, cruzaba alegadamente la vía de rodaje, sin tomar las debidas precauciones de seguridad cuando fue impactada por un vehículo Nissan Kicks, descrito como de color blanco.

PUBLICIDAD

El mismo era conducido por una mujer, de 28 años, y su vez impactada por el vehículo Toyota Yaris, de color gris, conducido por otra mujer, de 40 años.

Echevarría Mauras falleció en el lugar.

A las conductoras, se les realizó la prueba de aliento, con resultado negativo.

El agente Martín Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Guayama y la fiscal Loraine Acevedo, investigan este accidente fatal.

Hombre muere atropellado en Juncos

Un hombre murió atropellado a las 12:53 de la madrugada del domingo, 10 de agosto de 2025, en el kilómetro 25 de la carretera PR-31, frente al negocio Unique Smiley Sport Bar, en Juncos.

PUBLICIDAD

Según la Policía, Cesar I. Álvarez Rohena, de 64 años de edad y residente de Carolina, salía del establecimiento y se disponía a cruzar la vía en una zona no designada para el cruce peatonal, sin tomar las debidas precauciones de seguridad, cuando fue impactado por un vehículo Suzuki SX4, color gris claro, conducido por un hombre de 47 años y residente de Juncos.

Álvarez Rohena resultó con múltiples traumas en su cuerpo. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) , donde se certificó su muerte.

Al conductor del auto, se le realizó la prueba de aliento, con resultado de 0.011 por ciento de alcohol en su organismo.

El agente Nomar Colón y la fiscal Dalines Hernández investigan.

Se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información, llame al 787-343-2020 o escriba a través de X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.