Fallece una menor de edad y otro resulta herido en Aibonito

Las autoridades informaron sobre un asesinato y un menor herido de arma blanca se reportaron a las 12:55 de la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en el pueblo de Aibonito.

Según información policial, una llamada recibida desde un hospital alertó a las autoridades sobre la situación. Dos menores de aproximadamente 16 años (una mujer y un hombre) habían llegado al lugar con heridas de arma blanca.

La adolescente falleció a causa de las heridas, mientras que el herido se encuentra en condición de cuidado.

Agentes, adscritos al cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, investigan este caso.

Rescatan familia que cayó en socavón en Utuado

Una familia fue rescatada a eso de la 1:17 de la tarde del domingo, 10 de agosto de 2025, en la carretera PR-111, del barrio Caguanas, en el municipio de Utuado.

Según el reporte de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó sobre un deslizamiento de terreno. Según informó un hombre de 64 años, residente de Utuado, que transitaba en su vehículo Nissan Pathfinder, de color blanco y al llegar al kilómetro 58.3 hubo un deslizamiento y hundimiento en la carretera, debido a las inclemencias del tiempo, lo que ocasionó que cayera en una especie de socavón.

En el incidente se encontraba el querellante, acompañado una mujer María Ortiz de 39 años y una menor de 7 años. Todos fueron sacados del vehículo y se encuentran en buen estado de salud.

Personal de Manejo de Emergencia de Utuado, removieron el vehículo.

El agente Franklin Casul, adscrito al Precinto Ángeles de Utuado, atendió el incidente.