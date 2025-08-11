Congresistas advierten directriz del Departamento de Seguridad Nacional puede retrasar proyectos de reconstrucción

El Capitolio de Estados Unidos el martes 1 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul)

Un total de 15 congresistas, entre los que se encuentra el comisionado residente Pablo José Hernández, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) expresando su preocupación por una nueva directriz que podría tener efecto en los esfuerzos de recuperación.

Según la carta, se trata de una nueva directriz de la secretaria del DHS, Kristi Noem, que requiere su aprobación personal para todas las compras, subvenciones y contratos que excedan los $100 mil.

Según los congresistas, esta nueva directriz ya ha retrasado los esfuerzos de recuperación por inundaciones de FEMA en Texas y podría tener consecuencias catastróficas en Puerto Rico, donde cientos de proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales continúan en marcha casi ocho años después de los huracanes Irma y María.

“En una zona de desastre, cada hora cuenta, y hasta los retrasos en la llegada de recursos que salvan vidas, pueden costar vidas”, expresó el comisionado residente en la misiva.

“Para Puerto Rico, esto no es simple burocracia; es una receta para incumplir plazos de construcción, perder fondos federales y frenar el camino hacia la recuperación económica”, añadió.

Según indican los congresistas en la carta, imponer un requisito de aprobación política de alto nivel en gastos rutinarios es “impráctico y peligroso”. También alertan sobre la ausencia de orientación formal por parte del DHS y FEMA sobre cómo se implementará la nueva directriz, a pesar de que informes de prensa indican que ya está en vigor.

“La recuperación de Puerto Rico no es un escenario para maniobras políticas”, añadió Hernández. “El trabajo diario es poner techos sobre las familias, mantener abiertos nuestros hospitales, garantizar que el agua fluya y reconstruir una economía que aún está en recuperación. Poner más obstáculos arbitrarios en plena temporada de huracanes, pone en peligro la recuperación de Puerto Rico y amenaza la seguridad de la gente”, dijo.

Los 16 firmantes solicitan que el DHS y FEMA aclaren de inmediato el alcance de la directriz y las salvaguardas para asegurar que la recuperación tras desastres no se vea comprometida en ningún lugar de Estados Unidos o sus territorios. También pidieron que las agencias entreguen todos los documentos pertinentes relacionados con la emisión e implementación de la directriz y respondan a sus preguntas a más tardar el 19 de agosto de 2025.

Entre los congresistas que firmaron la carta se encuentran: Julie Johnson (D-Texas), Timothy M. Kennedy (D-N.Y.), Troy A. Carter, Sr. (D-La.), Marc A. Veasey (D-Texas), Nellie Pou (D-N.J.), Al Green (D-Texas), Sylvia Garcia (D-Texas), Nydia M. Velázquez, Dan Goldman (D-N.Y), (D-N.Y.), Rashida Tlaib (D-Mich.), Ed Case (D-Hawái), Shri Thanedar (D-Mich.), Cleo Fields (D-La.), Jonathan L. Jackson (D-Ill.), y Darren Soto (D-Florida).