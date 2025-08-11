Colombia de luto: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego del atentado en Bogotá

En un hecho estremecedor que sacude al país, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto luego de las 2 de la madrugada, tras ser víctima de un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

El senador, de 39 años, fue atacado por un adolescente de apenas 14 años, que desde muy cerca le disparó a la cabeza y en la pierna, dos proyectiles le ingresaron en el cráneo y otro en el muslo izquierdo.

Murió Miguel Uribe Turbay tras más de dos meses de lucha y varios procedimientos médicos

El lunes 16 de junio fue sometido a una cirugía de urgencia por la presencia de sangrado intracraneal, por lo que su condición pasó a ser “extremadamente crítica caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

El día del atentado, gracias a la rapidez con la que apareció una ambulancia fue trasladado primero a la Clínica Medicentro en Engativá y luego remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde fue sometido a complejas cirugías neuroquirúrgicas y vasculares.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, su estado desde el primer momento fue crítico; el informe oficial indicó que el pronóstico era reservado y que su condición continuó deteriorándose antes de confirmarse su fallecimiento.

El historial médico del senador: entre la lucha y la esperanza

Desde el atentado, el senador Miguel Uribe Turbay permaneció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a múltiples procedimientos médicos y quirúrgicos para tratar las graves heridas que sufrió. La información sobre su estado ha sido comunicada a través de partes médicos oficiales y declaraciones de su familia.

Siete capturados y un plan meticuloso

Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, ha sido señalado por las autoridades como el cerebro y coordinador logístico del atentado. Tras su captura, se reveló que recibió un “fuerte reclamo” por parte de sus superiores por no haber cumplido el objetivo principal del ataque: asesinar al senador. Un testigo clave relató haber escuchado a “El Costeño” recibir mensajes de voz preguntándole “por qué no se había ‘roto la piñata’”, haciendo alusión al atentado, lo que confirma las intenciones de la organización criminal.

Asímismo, la investigación ha apuntado a la “Segunda Marquetalia”, una disidencia de las Farc, como una de las principales hipótesis sobre los autores intelectuales del ataque. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, ha señalado a líderes de esta estructura, como Iván Márquez y el fallecido alias “El Zarco Aldinever”, como los máximos responsables, lo que demuestra la complejidad del caso y el nivel de los implicados.

Hasta la fecha, siete personas han sido capturadas y judicializadas por su presunta participación en el ataque. Sus roles, según la Fiscalía, fueron cruciales en la ejecución del atentado:

La Fiscalía también reveló que la barbería de “El Costeño” operaba como fachada para el microtráfico y reclutamiento, y que hubo un primer intento fallido de asesinato en febrero. La investigación continúa para identificar a más responsables y esclarecer el caso por completo.

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay era abogado de la Universidad de los Andes con especializaciones en administración pública en Nueva York, fue elegido senador en marzo de 2022 como cabeza de lista del Centro Democrático, partido desde el cual impulsó iniciativas en seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional.

Era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y su madre, la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada en 1991 tras su secuestro gestado por Pablo Escobar, un episodio que marcó profundamente su vida y su compromiso con la paz.

Más allá de la tragedia, la muerte del senador Uribe Turbay genera un fuerte impacto en la vida política y social del país. Era padre de cuatro hijos, tres de su esposa, María Claudia Tarazona y un niño en común de solo 4 años de edad, la misma edad que él tenía cuando su madre Diana Turbay fue asesinada durante un intento de rescate de su secuestro a manos de Pablo Escobar.