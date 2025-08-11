Autoridades solicitan ayuda para localizar a hombre desaparecido en Carolina

Agentes de la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) buscan a un hombre reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 5 de agosto en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina.

El desaparecido fue identificado como Brian Marc Putzy, de 36 años, quien fue reportado por su madre, Ronda Kay Putzy, el 10 de agosto.

Marc Putzy fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 6’2” de estatura, 170 libras de peso, ojos verdes, cabello marrón y una cicatriz en la barbilla.

Al momento de su desaparición, se desconoce su vestimenta.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información a comunicarse de forma confidencial con la línea del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o al (787) 269-2424, extensiones 1451 o 1452.

También pueden contactarlos a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) @PRPDNoticias o en Facebook como PRPDgov.