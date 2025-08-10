Vilmarie Peña Dávila se convierte en la nueva alcaldesa de Gurabo

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, confirmó en la tarde del domingo que Vilmarie Peña Dávila es la nueva alcaldesa de Gurabo.

La actual representante por el Distrito 31 (Caguas y Gurabo) se impuso ante Joenathan Guzmán Medina con el 99 por ciento de los votos.

Peña Dávila contó con 2,634 votos y Guzmán Medina con 996. Por su parte, Radames Ortíz Peña logró 76. Mientras, 45 fueron por nominación directa (write-in).

La mujer es presidenta de la Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes.

Ante la victoria, la Federación de Alcaldes acudió a sus redes sociales para darle la bienvenida a la nueva líder municipal.

“En nombre de los Alcaldes y Alcaldesas miembros de la Federación de Alcaldes de #PuertoRico y de su Presidente, Hon. Gabriel “Gaby” Hernández, le damos la más cordial bienvenida a esta honrosa institución a la nueva alcaldesa de #Gurabo, Hon. Vimarie Peña Dávila", escribió la organización que agrupa los alcaldes de la Palma.

La elección especial se realizó para cubrir la vacante que dejó la ahora secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera.