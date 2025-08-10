Vehículo cae dentro de un hoyo en Utuado

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Utuado y la Policía Municipal se encuentra atendiendo un incidente en la carretera PR-111, kilómetro 58.3, del Barrio Caguana, donde un vehículo cayó en un hoyo debido a un hueco ocasionado por una rotura de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“La situación fue atendida de manera efectiva y se encuentra bajo control”, informaron las agencias en su cuenta oficial de Facebook.

Además, detallaron que el conductor de la guagua Nissan Pathfinder resultó ileso.

“Reiteramos nuestro compromiso de permanecer en constante alerta para salvaguardar la vida y seguridad de nuestra ciudadanía, y exhortamos a conducir con precaución en todo momento”, concluyeron.

Menor de 15 años choca a Policía Municipal y se va a la fuga en Lares

Un menor de 15 años enfrenta una falta por violación a la Ley 22 de Tránsito y Ley 8 “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, luego de provocar un accidente de carro en Lares.

Según el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), para la fecha del 7 de agosto del año en curso, la perjudicada manifestó que le prestó las llaves de su vehículo Nissan Sentra, color gris, a su hijo de 15 años ya que éste se sentía mal.

Posteriormente, el menor regresó donde ella a pedirle perdón, ya que se llevo el auto sin su permiso y sin estar debidamente autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), provocando un accidente de auto con un vehículo oficial de la Policía Municipal de Lares y abandonando el lugar de los hechos.

Este caso se consultó con la procuradora de menores, Amanda Cancel, quien instruyó someter las faltas antes mencionadas. El caso fue presentado ante el juez Eric Matías Soto, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Utuado, quien ordenó que fuera ingresado en la Institución Juvenil de Ponce hasta la vista de causa el 12 de agosto del año en curso.

La División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Utuado investiga el caso.