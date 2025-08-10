San Juan anuncia inversión millonaria para “fortalecer” el sistema educativo municipal

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció una inversión millonaria para el sistema educativo municipal, como parte del inicio del año escolar 2025–2026.

Los fondos abarcan proyectos de infraestructura, transporte sostenible, inclusión educativa, tecnología, mejoras operacionales y refuerzos académicos, con el objetivo de posicionar a la capital como referente en innovación educativa.

La inversión asciende a un total de $8,313,325.

“En San Juan no improvisamos cuando se trata del futuro de nuestros niños y jóvenes. Estamos convencidos de que la educación transforma vidas y comunidades. Nuestras escuelas son espacios de aprendizaje, inclusión y desarrollo humano. Esto es una apuesta directa al presente y al futuro de la ciudad”, sostuvo Romero Lugo.

Inversiones destacadas

Transporte Escolar Eléctrico – Adquisición de tres autobuses escolares eléctricos equipados con cámaras 360, sistema de emergencia automática, GPS y medidas de seguridad avanzadas, con una inversión de $1,403,640 en fondos federales. También, se instalaron dos cargadores con cuatro estaciones de carga en The School of San Juan y en la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología, sumando $425,780 para un total de $1,829,420.

Con $256,785 se inauguró el segundo grado, con dos grupos y una matrícula de 30 estudiantes, el 45% de ellos del Programa de Educación Especial.

Remodelación de The School of San Juan – Inversión de $5,972,844 para mejoras estructurales, iluminación LED, nuevos mobiliarios, aire acondicionado, auditorio, sistema de sonido, áreas recreativas y adquisición de equipo educativo para Prekínder y Kínder.

Mejoras en la Escuela del Deporte – Con $229,265 se rehabilitó el techo interior del comedor, se modernizó la iluminación del pabellón y se adquirieron equipos para programas deportivos y académicos.

Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología – $25,000 destinados a remodelación, pintura y compra de materiales educativos y de laboratorio.

“No se trata solo de renovar estructuras, sino de renovar la esperanza. Lo que estamos construyendo en San Juan es un modelo que pone al estudiante en el centro, que responde a su realidad, lo respeta, lo acompaña y le abre puertas reales al éxito. Aquí se aprende, se innova y se sueña en grande”, expresó Evelyn Lafontaine, directora del Departamento de Educación del Municipio.

Resultados académicos y logros institucionales

Las escuelas municipales cumplieron en su totalidad con los requisitos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza del Departamento de Educación.

En las pruebas CRECE 2024, las instituciones municipales superaron ampliamente los promedios regionales y nacionales:

Español: The School of San Juan – 79%

– 79% Inglés: Escuela del Deporte – 83%

Matemáticas: Escuela Especializada – 76%

Ciencias: Escuela del Deporte – 72%

Entre 2021 y 2025, las escuelas municipales lograron acreditaciones internacionales con Middle States Commission on Elementary and Secondary Schools y Cognia, la implementación de la plataforma Estudia y Avanza para más de 10,000 estudiantes, el fortalecimiento del currículo de empresarismo y la expansión de matrícula y disciplinas deportivas.

“Estamos listos, nuestras escuelas están listas y, más importante aún, nuestros niños y jóvenes están listos para aprender, crecer y triunfar. Esta transformación educativa apenas comienza y en San Juan estamos más que ready para el futuro”, concluyó Romero Lugo.