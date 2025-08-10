Orientan a jóvenes sobre acoso digital

La campaña educativa “Guardians of Choice” ofreció este fin de semana una jornada de orientación a participantes del programa “True Buckets”, un colectivo de baloncesto urbano en Puerto Rico enfocado en empoderar a la juventud a través del deporte y la transformación social.

Bajo el lema “Ellos exploran. Tú los proteges”, se ofrecieron talleres interactivos y se brindó espacio para que los asistentes compartieran sus preocupaciones y preguntas con especialistas del equipo.

“La misión de True Buckets está alineada con Guardians of Choices ya que ambas se enfocan en el desarrollo personal y comunitario, brindando a los jóvenes espacios seguros para crecer, aprender y convertirse en agentes de cambio en sus entornos”, dijo la entidad en declaraciones escritas.

Se estima que uno de cada tres menores en Puerto Rico ha enfrentado ciberacoso.

El término “grooming” se refiere al proceso de acoso y manipulación en línea mediante el cual un adulto se gana la confianza de un menor de edad con el objetivo de abusar sexualmente de él o ella.