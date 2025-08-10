Miguel Romero es nombrado “socio honorario” del Club de Leones de San Juan

El alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, fue reconocido este domingo como “socio honorario” del Club de Leones de San Juan, otorgándole membresía vitalicia en la organización de servicios comunitarios.

El evento, que contó con la asistencia mayoritaria de los socios del club, incluyó la juramentación del primer ejecutivo municipal como nuevo miembro, tras ser presentado por el exrepresentante Luis Raúl Torres Cruz.

PUBLICIDAD

Durante el acto, se destacó la labor de Romero Lugo y su apoyo a las iniciativas de la organización, en especial a la Tradicional Feria de Salud Anual en Plaza Las Américas.

“El apoyo del alcalde ha sido fundamental en los pasados años para que podamos impactar positivamente a más familias de San Juan. Gracias a su colaboración, nuestra Feria de Salud ha podido ofrecer servicios vitales de manera continua y accesible para toda la comunidad”, expresó Lilliam Rodríguez, presidenta del Club de Leones de San Juan.

En la misma actividad, se reconoció la gestión del alcalde en la mejora de la infraestructura y los servicios municipales, lo que ha permitido ampliar el acceso a programas y recursos para la ciudadanía, incluyendo los que ofrece el Club de Leones.

“Desde mi llegada al Municipio de San Juan no hemos desperdiciado un solo minuto para crear canales de comunicación y coordinación con organizaciones y entidades voluntarias. Mi administración ha sido de puertas abiertas y de acción inmediata para atender las preocupaciones de la ciudadanía”, afirmó Romero Lugo.

Por su parte, el exdirector internacional del Club de Leones, Dr. José Marrero, destacó que la ceremonia forma parte de una campaña vigorosa para sumar nuevos miembros a la organización. “Nuestra meta es sumar a miles de puertorriqueños que se integren a los capítulos de los Clubes de Leones en todo Puerto Rico”, señaló.

El Club de Leones de San Juan reafirmó que, bajo su lema “Nosotros Servimos”, continuará desarrollando proyectos para el bienestar de la comunidad capitalina.