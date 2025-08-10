Lanzan campaña para reducir accidentes peatonales en la Isla

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) anunció este domingo el lanzamiento de su nueva campaña educativa titulada “Si no te ven, te llevan enredao”, una iniciativa dirigida a promover la seguridad peatonal.

Según la organización, en 2024 se reportaron 1,292 incidentes de este tipo, de los cuales 498 resultaron en lesiones visibles y 175 en lesiones no visibles.

“En algún momento del día, todos somos peatones. Es nuestra responsabilidad actuar con precaución y respeto para protegernos unos a otros. Con esta campaña queremos recordarles a todos que la seguridad vial depende de cada decisión que tomemos, ya sea caminando o conduciendo,” expresó José “Memo” González, director ejecutivo de la CST.

La campaña utiliza la imagen de un mimo como recurso visual para dramatizar, mediante gestos y movimientos, las conductas correctas e incorrectas al transitar por las vías. El objetivo es captar la atención del público y generar conciencia en personas de todas las edades sobre la importancia de la responsabilidad compartida entre conductores y peatones.

La CST hace un llamado a todos los ciudadanos para que participen en estas campañas y tomen acciones responsables que ayuden a disminuir las muertes y lesiones en las carreteras.

Para conocer más sobre la iniciativa, pueden visitar www.seguridadeneltransito.como seguir a la CST en Facebook (@Seguridadeneltransito), Instagram y Twitter/X (@CSTPR).