Federación de Alcaldes anuncia respaldo a la nueva alcaldesa de Gurabo

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel Hernández Rodríguez, felicitó este domingo a la recién electa alcaldesa de Gurabo, Vimarie Peña Dávila, quien asume el cargo en sustitución de Rosachely Rivera Santana, designada como secretaria de Estado.

“En nombre de todos los alcaldes y alcaldesas electos bajo el Partido Nuevo Progresista, le doy la bienvenida a Peña Dávila a nuestra organización. Confiamos en que su experiencia anterior como vicealcaldesa de Gurabo y su conocimiento de la administración municipal serán de gran valor para su gestión y la defensa de los intereses de los gurabeños. Además, su dominio de los asuntos municipales fortalecerá el trabajo colaborativo entre todos los alcaldes y alcaldesas de la Federación”, expresó Hernández Rodríguez, quien también dirige la alcaldía de Camuy.

PUBLICIDAD

El líder municipal destacó que la nueva alcaldesa llega con el compromiso de dar continuidad a los proyectos sociales, económicos y de infraestructura trazados por su antecesora para impulsar el desarrollo del municipio.

Asimismo, aseguró que toda la matrícula de la Federación está disponible para colaborar con Peña Dávila en cualquier gestión que requiera.

“Vamos a trabajar unidos en iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, hagan de la administración pública municipal un ejercicio eficaz y promuevan el bienestar de nuestra gente”, concluyó Hernández Rodríguez.

Vilmarie Peña Dávila se convierte en la nueva alcaldesa de Gurabo

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, confirmó en la tarde del domingo que Vilmarie Peña Dávila es la nueva alcaldesa de Gurabo.

La actual representante por el Distrito 31 (Caguas y Gurabo) se impuso ante Joenathan Guzmán Medina y Radamés Ortiz Peña.

PUBLICIDAD

Al momento, se sabe que Peña Dávila contó con el 73% de los votos. Guzmán Medina alcanzó el 25% y Ortiz Peña 1%.

El secretario general del PNP, Jorgen Santini Padilla, dijo que la ventaja la colocó al frente de la alcaldía, aunque no habían terminado de contar los votos.

“Ahora, nos corresponderá al comisionado electoral, a este servidor y a su equipo de trabajo, y al mío comenzarnos a preparar para el próximo evento que vendrá que es el de llenar la vacante que queda tan pronto ella someta su renuncia (a la Cámara de Representantes)”, sostuvo en conferencia de prensa.

La mujer es presidenta de la Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales en la Cámara baja. Ahora, deberá renunciar a su cargo en la Legislatura.

Por su parte, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, comentó que buscará que el proceso sea uno abierto a la ciudadanía y no por medio de una asamblea de delegados.

“Es un recurso que perdemos en la Cámara de Representantes, pero tan pronto se presente la renuncia de ella a nuestro escaño legislativo procederemos a hacer lo que mandata la Constitución, que es notificar a la presidenta del partido por el cual fue electo la representante, que es el Partido Nuevo Progresista, sobre una vacante que hay en la Cámara de Representantes para que se active el proceso electoral según mandata la Ley Electoral”, detalló.