Sobre 700 niños reciben materiales escolares en evento de regreso a clases en Fajardo

Más de 700 niños de Fajardo y pueblos limítrofes recibieron este sábado materiales escolares para el inicio del nuevo año escolar, durante el evento “Back to School 2025”, celebrado en el municipio de Fajardo.

La actividad, celebrada en el coliseo Tomás Dones Hernández, formó parte de las iniciativas para apoyar a las familias en los preparativos del regreso a clases, pautado para el miércoles, 13 de agosto.

Además, alrededor de 800 jóvenes participaron de servicios y actividades como barbería, vacunación, juegos interactivos, deportes (baloncesto y pickleball), casas de brincos y charlas educativas, incluyendo orientaciones sobre el manejo de especies exóticas en áreas residenciales.

“El regreso a la escuela después de dos meses de vacaciones es un evento de mucho impacto para las familias puertorriqueñas, por eso desarrollamos esta plataforma de apoyo. Tenemos un compromiso con nuestra juventud de brindarle las herramientas necesarias para lograr el mejor aprovechamiento académico posible”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, anfitrión del evento, destacó el éxito de la iniciativa. “Agradezco al Presidente de la Cámara por desarrollar este evento tan especial que ha impactado a tantos niños a días del inicio de clases. En Fajardo continuaremos apoyando iniciativas como esta, que benefician directamente a nuestra juventud”, afirmó.

En la actividad, que contó con la presencia de los senadores por el Distrito de Carolina, Marissa “Marissita” Jiménez y Héctor Joaquín Sánchez, también se ofrecieron vacunas y certificados de vacunación gratuitos, pruebas de salud oral y detección de COVID-19, así como la entrega de 250 compras de víveres y artículos no perecederos del Banco de Alimentos de Puerto Rico.

Diversas agencias gubernamentales y entidades privadas participaron del evento, entre ellas el Departamento de Agricultura, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Departamento de Recreación y Deportes, Negociado de Bomberos, Comisión de Seguridad en el Tránsito, Administración de Vivienda Pública, Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA).

También colaboraron el Fajardo Group Practice, Walmart, Econo, Caribbean Medical Center, Subway y Walgreens, entre otros comercios y organizaciones.