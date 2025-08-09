Senador colombiano víctima de atentado en condición crítica tras reversión en su estado clínico

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido de gravedad en un atentado el pasado 7 de junio, se encuentra en condición crítica tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central, informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado desde hace más de dos meses.

De acuerdo con el más reciente parte médico, en las últimas 48 horas el estado de salud de Uribe Turbay presentó un deterioro significativo, lo que obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que lograron estabilizarlo.

PUBLICIDAD

“La condición es crítica y el pronóstico sigue siendo reservado”, precisó la institución médica, que detalló que el episodio hemorrágico revirtió los progresos que el legislador había mostrado en las semanas anteriores.

En este contexto clínico, Uribe Turbay “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, añadió la información médica. El político fue sometido el pasado 16 de julio a otra cirugía, de la que salió “bien”, según informó en esa ocasión su esposa, María Claudia Tarazona.

¿Disidencia de las FARC involucrada?

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia. Por ese atentado hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos con la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado. Esta semana el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que “muy seguramente la Segunda Marquetelia”, una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planeación del ataque.