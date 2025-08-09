Salud lanza iniciativa para priorizar la prevención de enfermedades

El secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos Otero, presentó este sábado la iniciativa “Salud eres tú”, un proyecto que coloca la prevención como estrategia principal para combatir enfermedades y promover el bienestar de la población puertorriqueña.

El anuncio se realizó en el Coliseo Juan “Aubín” Cruz Abreu, en Manatí, con la presencia de funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios y organizaciones aliadas.

PUBLICIDAD

“La encomienda que nos ha dado la Gobernadora Jenniffer González es clara: no poner parchos a las situaciones, sino atenderlo todo bajo el impacto de un ecosistema de salud. Esto significa trabajar de manera integral, coordinada y multisectorial para que la salud sea un derecho tangible para todos”, afirmó Ramos Otero.

El concepto de ecosistema de salud integra a pacientes, proveedores de servicios médicos, tecnología, políticas públicas, financiamiento y comunidad en una red interconectada.

Entre sus beneficios, el Secretario destacó que este modelo permite una atención más coordinada, reducción de costos innecesarios, impulso a la innovación y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

“La vacunación, por ejemplo, salva entre 3.5 y 5 millones de vidas cada año; invertir en prevención no es un gasto, es una garantía de vida”, subrayó.

La actividad contó con la participación del alcalde de Manatí, José A. Sánchez, así como de altos funcionarios, entre ellos la administradora de ASSMCA, Dra. Catherine Oliver; el Ayudante General de la Guardia Nacional, Carlos Rivera; la secretaria del Departamento de la Familia, Dra. Suzanne Roig; el secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz; el secretario de Agricultura, Josué E. Rivera; el secretario de Transportación y Obras Públicas, Ing. Edwin González; y el comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Abner Gómez.

PUBLICIDAD

También asistieron el senador Héctor Gabriel González, los representantes Edgardo Feliciano y Jerry Nieves, y decenas de entidades comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, líderes de base de fe y asociaciones de pacientes.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos como vacunación, orientación nutricional, pruebas de diagnóstico, clínicas de salud mental, actividades recreativas y charlas educativas, con el objetivo de beneficiar a residentes de Manatí, Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida, Morovis, Vega Alta y Vega Baja.

La iniciativa “Salud eres tú” recorrerá todas las regiones de Puerto Rico durante el resto del año, integrando esfuerzos del sector público, privado y comunitario para fortalecer la salud pública desde la prevención.

“Cuando gobierno, municipios, agencias, sector privado y comunidad trabajan juntos, no solo enfrentamos problemas: transformamos vidas. Ese es el compromiso de este Departamento y de esta administración”, concluyó Ramos Otero.