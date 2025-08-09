Río Grande celebrará entrega de mochilas y materiales escolares este domingo

La Administración Municipal de Río Grande se prepara para recibir a cientos de estudiantes este domingo, 10 de agosto, en una actividad especial de entrega de mochilas y materiales escolares.

El evento, bajo el lema “Preparados y acicalados para el regreso a la Escuela”, se llevará a cabo a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Ovidio de Jesús, ubicado en la Carretera Estatal #3.

La iniciativa busca aliviar los gastos de las familias ante el inicio del nuevo año escolar, beneficiando a niños desde nivel preescolar hasta cuarto año.

“Hemos organizado una actividad familiar para culminar un verano lleno de grandes aventuras y darle comienzo a un año escolar preparados y con muchos deseos de adquirir más conocimientos y destrezas”, expresó el alcalde Ángel “Bori” González Damudt.

Para recibir los materiales escolares, los padres o tutores deberán completar una solicitud y presentar una identificación personal junto a un recibo de agua o luz que certifique su residencia en Río Grande. Además, el Departamento de Salud estará presente para cumplimentar el Certificado de Vacunas requerido para el inicio de clases.

Como parte de la jornada, desde las 11:00 de la mañana los estudiantes podrán disfrutar de servicios gratuitos de barbería para los chicos y peinados de trenzas para las niñas, a cargo de estilistas profesionales.

La primera dama, Joannie Romero Díaz, destacó que mientras se realiza la distribución, los asistentes disfrutarán de un espectáculo infantil de Sharum, la presentación de Los Transformers, así como machinas, golosinas y otras sorpresas. “Será un evento de comunidad lleno de alegría para nuestras familias”, concluyó.