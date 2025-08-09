Reportan herido de bala en Aguadilla

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos al Distrito de Aguadilla, investigan una querella de agresión grave ocurrida en la carretera 469, cerca de la construcción del Centro Comercial del Noroeste, en Aguadilla.

Según información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala que había llegado por sus propios medios a una institución hospitalaria del área.

PUBLICIDAD

Por el momento, se desconoce la identidad del perjudicado y su condición de salud.

La agente América Otero, bajo la supervisión del sargento Iván Román, se encuentra a cargo de la investigación.

Pendientes a metro.pr para la ampliación.

Investigan agresión a mujer en residencial de Santurce

Agentes al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos al Precinto de Barrio Obrero, investigaron una “agresión simple” contra una mujer de 31 años en Santurce.

Los hechos se reportaron cerca de la cancha del residencial Fray Bartolomé de las Casas, a las 11:00 de la noche del viernes.

Según el informe preliminar, la querellante, residente de San Juan, llegó con múltiples golpes al cuartel, donde denunció que varios hombres la agredieron con las manos y los pies en distintas partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

La perjudicada alegó, además, que durante el incidente extravió su teléfono celular Samsung Galaxy S2 color gris, conectado a la compañía Boost Mobile.

Paramédicos de Frenchys Ambulance la trasladaron a un hospital cercano, donde recibió atención médica por parte de la doctora de turno. Posteriormente, el agente Héctor Díaz, de Servicios Técnicos, tomó 57 fotografías de las lesiones, aunque no se localizó escena en el lugar de los hechos.

El agente Martín Rodríguez, del Precinto de Barrio Obrero, tuvo a su cargo la investigación inicial y notificó el caso a la División de Agresiones del CIC de San Juan.