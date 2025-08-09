Pitón reticulada mata a perro pitbull en Toa Alta

El creador de contenido y cazador aficionado de serpientes, José Morales, mejor conocido como “Gongo Fishing PR”, compartió este sábado a través de sus redes sociales imágenes que muestran cómo una pitón reticulada mató a un perro.

Morales explicó que el incidente tuvo lugar en Toa Alta. El can era de raza pitbull.

“Discreción con las fotos. Otro lamentable suceso en la cual una pitón reticulada gigante mata a un perro de raza pitbull. Esto sucedió esta madrugada en el municipio de Toa Alta“, escribió el joven.

Tras la publicación, varios ciudadanos reaccionaron preocupados e hicieron un llamado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Si (la culebra) mató (a) un pitbull, que sus características son musculoso y atlético, con un cuerpo compacto y patas ágiles, bendito mata lo que sea...”, comenzó un hombre en Facebook.

“¡Esto es tan preocupante! Esas serpientes están como las gallinas de palo, ya se salieron de control hace rato. El gobierno necesita tomar acción para ayer“, agregó otra ciudadana.

Según el DRNA, la pitón reticulada (Python reticulatus) es una de las serpientes más largas del mundo, capaz de alcanzar longitudes superiores a los 6 metros.

Originaria del sudeste asiático, esta especie es conocida por su piel con un patrón geométrico complejo y colores que van desde tonos marrones hasta amarillentos, lo que le brinda un excelente camuflaje en su hábitat natural.

Las pitones reticuladas son constrictoras, es decir, matan a sus presas asfixiándolas al enrollarse alrededor de ellas con gran fuerza. Se alimentan principalmente de mamíferos y aves, y pueden cazar presas de gran tamaño debido a su tamaño y fuerza. Suelen habitar zonas de selva, bosques y áreas cercanas a cuerpos de agua.

