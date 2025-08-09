Mujer muere tras chocar contra árbol en Arecibo

Una mujer murió en un accidente de transito a eso de la 1:55 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-490, en Arecibo.

Según el reporte de la Policía, Eunice Vargas Medina, de 42 años, conducía su vehículo a exceso de velocidad. Como consecuencia, perdió el control del volante y chocó un árbol a orillas de la carretera.

Vargas Medina murió en el lugar.

El agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Arecibo y el fiscal Ismael Ortiz Roldan atendieron el caso.

Reportan asesinato en Manatí

Por otro lado, las autoridades investigan una muerte violenta reportada ayer, viernes, en el barrio Cantito, en Manatí.

De acuerdo con el NPPR, en el patio de una residencia fue encontrado un hombre tirado boca abajo, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El mismo fue identificado como Gabriel García Rodríguez, de 41 años, el cual poseía expediente criminal por sustancias controladas en el año 2005.

Sobre este caso, la Policía confirmó que investiga si el hallazgo de un vehículo incendiado está relacionado con el asesinato de García Rodríguez. Los agentes encontraron un Toyota Corolla, del 1993 al 1998, cuatro puertas y con final de tablilla “579″ totalmente quemado.

El fiscal Ismael Ortiz Roldán se personó a la escena y expidió la boleta para el levantamiento del cadáver y el traslado al Instituto de Ciencias Forenses, para fines de autopsia y análisis de rigor.

El agente Marcos Ruiz, adscrito al distrito de Manatí, en conjunto al policía municipal Heriberto Rosario, investigaron el incendio y el caso fue referido a personal de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo.