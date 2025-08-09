Miles sin luz en la zona metropolitana por averías reportadas desde la madrugada

Miles de abonados de LUMA Energy amanecieron este sábado sin servicio eléctrico debido a averías que, según la empresa, comenzaron en horas de la madrugada y afectan principalmente la zona metropolitana.

En su cuenta de X (antes Twitter), LUMA informó a la una de la madrugada que personal técnico trabaja para identificar y reparar las fallas, aunque no precisó las causas del evento ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

Una hora antes, habían notificado que su personal de operaciones realizaba inspecciones en Dorado para restablecer el servicio a clientes en Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta de la forma más rápida y segura posible.

De acuerdo con el portal oficial de interrupciones de LUMA, actualizado a las 6:25 a. m., un total de 32,082 clientes estaban sin electricidad, la mayoría en la región de Bayamón, con 27,555 abonados afectados. Le siguen Arecibo (2,820), San Juan (1,319) y Carolina (121). El resto de las regiones —Mayagüez, Caguas y Ponce— reportaban menos de 200 clientes sin servicio.

La avería es independiente de los trabajos de mejoras o mantenimiento planificados. Para hoy sábado, hay trabajos planificados en Barranquitas y Comerío, según se informa en las redes sociales del operador privado para el servicio de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

LUMA no ha informado si el incidente está relacionado con fallas en la generación o la transmisión, pero reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones en sus canales oficiales.

Durante el verano, se han estado experimentando relevos de carga por deficiencias en la generación. El proyecto de generación temporera que se tramitaba desde la Autoridad de las Alianzas Público Privadas no se ha concretado, pues la adjudicación del contrato fue impugnada y se reinició el proceso de competencia que realiza una entidad independiente, liderada por el exfiscal federal, Osvaldo Carlo.