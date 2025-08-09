Investigan cuatro robos a mano armada en varios municipios

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investigaron una serie de cuatro robos a mano armada reportados entre la madrugada y la mañana de hoy en los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo.

El primer incidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada en el barrio Dajaos, en Bayamón. Según informó la perjudicada, mientras se encontraba detenida con su pareja en un vehículo Toyota Camry blanco del 2008, varios individuos armados se acercaron y, mediante intimidación, la agredieron en el rostro y la despojaron de un teléfono celular, las llaves de su residencia y el automóvil. A su pareja también le robaron un celular y 30 dólares en efectivo antes de huir en el vehículo sustraído.

Media hora después, a las 2:30 de la madrugada, en la urbanización Villas de Buena Vista, en Bayamón, un conductor que se desplazaba en un Chevrolet Cruze blanco del 2017 se detuvo para ceder el paso, momento en que tres individuos encapuchados y vestidos de negro lo amenazaron con armas de fuego para despojarlo del vehículo.

A las 3:20 de la madrugada, en la entrada de la urbanización Mansiones de Cataño, una joven de 20 años fue víctima de otro robo cuando tres individuos, uno de ellos armado con un arma larga, se bajaron de un vehículo y la amenazaron para robarle su Ford Fiesta blanco del 2013.

El último caso se reportó a las 9:15 de la madrugada en la calle Flamboyán del barrio Santa Rosa, en Guaynabo. Allí, un hombre fue abordado por dos sujetos armados mientras se disponía a entrar a su vehículo frente a su residencia. Los asaltantes le robaron una mochila con 7,887 dólares en efectivo, una computadora portátil MacBook Air y documentos personales.

Los casos fueron referidos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con las pesquisas.