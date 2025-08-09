Investigan a empleado que manipuló armas de fuego en oficina de rescate en Vega Alta

Agentes de la Policía de Puerto Rico realizaron un arresto en horas de la tarde de ayer, viernes, en las Oficinas de Manejo de Emergencias de Vega Alta.

Según la información preliminar, se inició una investigación tras un incidente protagonizado por un empleado de las Oficinas de Manejo de Emergencias.

PUBLICIDAD

El hombre, quien se encontraba franco de servicio, llegó a las oficinas portando armas de fuego, las cuales colocó sobre el escritorio de la oficina y manipuló en presencia de otros compañeros.

El trabajador, de 36 años, fue arrestado y se encuentra a la espera de posibles cargos que podrían ser radicados en el día de hoy.

El agente Ariel Rodríguez, adscrito al distrito policiaco de Vega Alta, está a cargo de la investigación.

Fallece hombre en accidente fatal en Camuy

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, investigaron un accidente de carácter fatal reportado en horas recientes cerca del Parque de Bombas de Camuy.

De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre sin vida, producto de las heridas de gravedad que recibió en la colisión vehicular.

La vía permanece cerrada mientras personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo realiza la investigación correspondiente. Las autoridades indicaron que más adelante se ofrecerán detalles adicionales sobre el caso.