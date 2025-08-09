Identifican a víctima de accidente fatal en Camuy

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, investigaron un accidente de carácter fatal reportado en horas recientes cerca del Parque de Bombas de Camuy.

De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre sin vida, producto de las heridas de gravedad que recibió en la colisión vehicular.

El hombre fue identificado como Felipe Ríos Morales de 68 años.

La vía permanece cerrada mientras personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo realiza la investigación correspondiente. Las autoridades indicaron que más adelante se ofrecerán detalles adicionales sobre el caso.

Investigan cuatro robos a mano armada en varios municipios

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investigaron una serie de cuatro robos a mano armada reportados entre la madrugada y la mañana de hoy en los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo.

El primer incidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada en el barrio Dajaos, en Bayamón. Según informó la perjudicada, mientras se encontraba detenida con su pareja en un vehículo Toyota Camry blanco del 2008, varios individuos armados se acercaron y, mediante intimidación, la agredieron en el rostro y la despojaron de un teléfono celular, las llaves de su residencia y el automóvil. A su pareja también le robaron un celular y 30 dólares en efectivo antes de huir en el vehículo sustraído.

Media hora después, a las 2:30 de la madrugada, en la urbanización Villas de Buena Vista, en Bayamón, un conductor que se desplazaba en un Chevrolet Cruze blanco del 2017 se detuvo para ceder el paso, momento en que tres individuos encapuchados y vestidos de negro lo amenazaron con armas de fuego para despojarlo del vehículo.

A las 3:20 de la madrugada, en la entrada de la urbanización Mansiones de Cataño, una joven de 20 años fue víctima de otro robo cuando tres individuos, uno de ellos armado con un arma larga, se bajaron de un vehículo y la amenazaron para robarle su Ford Fiesta blanco del 2013.

El último caso se reportó a las 9:15 de la madrugada en la calle Flamboyán del barrio Santa Rosa, en Guaynabo. Allí, un hombre fue abordado por dos sujetos armados mientras se disponía a entrar a su vehículo frente a su residencia. Los asaltantes le robaron una mochila con 7,887 dólares en efectivo, una computadora portátil MacBook Air y documentos personales.

Los casos fueron referidos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con las pesquisas.