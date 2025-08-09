Hombre pierde la vida tras chocar contra poste en Rincón

Un hombree murió en un accidente de transito a eso de la 1:00 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-115, en Rincón.

Según se informó, Wilfredo Santana Pérez de 46 años, residente de Aguada manejaba su auto cuando perdió el control y chocó un poste de madera del tendido eléctrico.

Santana Pérez murió en el lugar.

Una mujer que lo acompañaba fue transportada al Hospital Buen Samaritano y su condición fue descrita como estable.

El agente Nolbin Lorenzo Chaparro, y el fiscal José Quiñonez investigan.

Mujer muere tras chocar contra árbol en Arecibo

Una mujer murió en un accidente de transito a eso de la 1:55 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-490, en Arecibo.

Según el reporte de la Policía, Eunice Vargas Medina, de 42 años, conducía su vehículo a exceso de velocidad. Como consecuencia, perdió el control del volante y chocó un árbol a orillas de la carretera.

Vargas Medina murió en el lugar.

El agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Arecibo y el fiscal Ismael Ortiz Roldan atendieron el caso.