Hombre pierde la vida tras chocar contra poste en Rincón

La mujer que lo acompañaba fue trasladada al Hospital Buen Samaritano, donde permanece en condición estable

Policía de Puerto Rico.
Policía de Puerto Rico. (Archivo)

Un hombree murió en un accidente de transito a eso de la 1:00 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-115, en Rincón.

Según se informó, Wilfredo Santana Pérez de 46 años, residente de Aguada manejaba su auto cuando perdió el control y chocó un poste de madera del tendido eléctrico.

Santana Pérez murió en el lugar.

Una mujer que lo acompañaba fue transportada al Hospital Buen Samaritano y su condición fue descrita como estable.

El agente Nolbin Lorenzo Chaparro, y el fiscal José Quiñonez investigan.

Mujer muere tras chocar contra árbol en Arecibo

Una mujer murió en un accidente de transito a eso de la 1:55 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-490, en Arecibo.

Según el reporte de la Policía, Eunice Vargas Medina, de 42 años, conducía su vehículo a exceso de velocidad. Como consecuencia, perdió el control del volante y chocó un árbol a orillas de la carretera.

Vargas Medina murió en el lugar.

El agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Arecibo y el fiscal Ismael Ortiz Roldan atendieron el caso.

