¿Estás sin luz? Luma dice que si tuviera más fondos mejoraría el servicio

La empresa encargada del servicio de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy, informó este sábado que sus brigadas permanecen en el área afectada en la región de Bayamón.

Así lo anunció través de la red social X (antes Twitter) en el que la compañía reiteró su compromiso con los clientes, aunque señaló que la disponibilidad de recursos económicos es clave para mejorar la calidad del servicio.

PUBLICIDAD

“Debemos contar con los fondos necesarios para hacer el trabajo que mejora el servicio para nuestros clientes”, expresó la empresa.

LUMA añadió que continuará ofreciendo actualizaciones a medida que los trabajos de reparación avancen.

Miles sin luz en la zona metropolitana por averías reportadas desde la madrugada

Miles de abonados de LUMA Energy amanecieron este sábado sin servicio eléctrico por averías que, según la empresa, comenzaron en horas de la madrugada y afectan principalmente la zona metropolitana.

En su cuenta de X (antes Twitter), la empresa informó a la una de la madrugada que personal técnico trabaja para identificar y reparar las fallas, aunque no precisó las causas del evento ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

“Actualización de servicio para clientes de la región de Bayamón: Brigadas continuan patrullando las líneas para encontrar causa y avería que mantienen a clientes de Vega Alta sin servicio. Ya cuentan con servicio clientes en Toa Alta, Toa Baja y Dorado. El equipo de aviación sobrevolará el área durante la mañana, mientras se continuan realizando las inspecciones. Seguiremos compartiendo información según avancemos con las labores", detalló el consorcio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal oficial de interrupciones de LUMA, actualizado a las 2:30 p.m., un total de 52,529 clientes estaban sin electricidad, la mayoría en la región de Bayamón, con 34,756 abonados afectados. Le siguen Mayagüez (9,162), San Juan (7,351) y Arecibo (1,228).

El resto de las regiones —Carolina, Caguas y Ponce— reportaban menos de 30 clientes sin servicio.

La avería es independiente de los trabajos de mejoras o mantenimiento planificados. Para hoy, sábado, hay trabajos planificados en Barranquitas y Comerío, según se informa en las redes sociales del operador privado para el servicio de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

LUMA no ha informado si el incidente está relacionado con fallas en la generación o la transmisión, pero reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones en sus canales oficiales.

Durante el verano, se han estado experimentando relevos de carga por deficiencias en la generación. El proyecto de generación temporera que se tramitaba desde la Autoridad de las Alianzas Público Privadas no se ha concretado, pues la adjudicación del contrato fue impugnada y se reinició el proceso de competencia que realiza una entidad independiente, liderada por el exfiscal federal, Osvaldo Carlo.