¿Dónde se irá la luz este fin de semana?

La empresa encargada del servicio de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy, advirtió a los clientes que este fin de semana se estarán llevando a cabo trabajos de mantenimiento que podrían dejar sin luz a varios sectores.
Según el portal de LUMA, específicamente en la sección de mejores planificadas se indica que los trabajos inician desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, tanto el sábado como el domingo.
Entre los municipios que se verán afectados se encuentran: Barranquitas, Manatí, Orocovis, Guaynabo y Comerío.
Estos trabajos se suman a las posibles interrupciones que ocurren a diario como parte de los relevos de carga que se realizan en el sistema ante las limitaciones que existen en la parte de generación que maneja Genera PR.
Sábado, 9 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO. HELECHAL PR-162 KM 7.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, BO. HONDURAS PR-156 KM 17.7 INTERIOR, SECTOR EL PORTON CALLE FRATERNIDAD.
- Manatí- Calle Manuel G. Tabares en Urb. Jardines de Mónaco 1, URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER
- Barranquitas – Comerío - BO. QUEBRADA GRANDE, CAMINO LOS MUCHACHOS, SEC. EL LLANO, SEC. LOS FEBUS, BO. RIO HONDO SEC. LA PUNTILLA
- Orocovis- CACAO ALTURITA
- Restauración y modernización de subestaciones
- Guaynabo- SUB-1998 MOLINOS, SUB-1982 NUTRIMIX FEED, SUB-1976 MOLINOS, SUB-1978 PANAMERICAN GRAIN
Domingo, 10 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO. HELECHAL PR-162 KM 7.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, BO. HELECHAL PR-719 KM 1.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE JOSE JOSE, BO. QUEBRADA GRANDE PR-156 KM 20.5 INTERIOR, SECTOR LA LOMA, BO. HONDURAS, SECTOR LA LOMA, CALLE TITO ALICEA PR-156 KM 19.0 INTERIOR, BO QUEBRADA GRANDE, QUEBRADA GRANDE/HOYA FRIA, BO QUEBRADA GRANDE SEC HOYA FRIA,
- Comerío - BO. RIO HONDO I PR-156 RAMAL PR-749 KM 2.7 INTERIOR, SECTOR LA PUNTILLA.