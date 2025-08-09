¿Dónde se irá la luz este fin de semana?

La empresa encargada del servicio de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy, advirtió a los clientes que este fin de semana se estarán llevando a cabo trabajos de mantenimiento que podrían dejar sin luz a varios sectores.

Según el portal de LUMA, específicamente en la sección de mejores planificadas se indica que los trabajos inician desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, tanto el sábado como el domingo.

PUBLICIDAD

Entre los municipios que se verán afectados se encuentran: Barranquitas, Manatí, Orocovis, Guaynabo y Comerío.

Estos trabajos se suman a las posibles interrupciones que ocurren a diario como parte de los relevos de carga que se realizan en el sistema ante las limitaciones que existen en la parte de generación que maneja Genera PR.

Sábado, 9 de agosto de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas- BO. HELECHAL PR-162 KM 7.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, BO. HONDURAS PR-156 KM 17.7 INTERIOR, SECTOR EL PORTON CALLE FRATERNIDAD.

Manatí- Calle Manuel G. Tabares en Urb. Jardines de Mónaco 1, URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER

Barranquitas – Comerío - BO. QUEBRADA GRANDE, CAMINO LOS MUCHACHOS, SEC. EL LLANO, SEC. LOS FEBUS, BO. RIO HONDO SEC. LA PUNTILLA

Orocovis- CACAO ALTURITA

Restauración y modernización de subestaciones

Guaynabo- SUB-1998 MOLINOS, SUB-1982 NUTRIMIX FEED, SUB-1976 MOLINOS, SUB-1978 PANAMERICAN GRAIN

Domingo, 10 de agosto de 2025