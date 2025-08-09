Cataño celebra la décima edición del Festival de Orquídeas este fin de semana

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, informó que el pueblo celebrará la décima edición del Festival de Orquídeas, que se llevará a cabo este fin de semana, en el área verde del estacionamiento frente al Residencial Matienzo Cintrón, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Durante este fin de semana, el público podrá disfrutar de naturaleza, arte, gastronomía y música en vivo. El evento contará con exhibiciones de orquídeas y plantas ornamentales de reconocidos cultivadores, presentaciones musicales en vivo para todos los gustos, artesanos locales con piezas únicas y hechas a mano, charlas educativas sobre el cuidado y cultivo de orquídeas y variada oferta gastronómica de comerciantes de la zona.

“Este festival, que ya es tradición en Cataño, no solo resalta la belleza de nuestras flores y el talento de nuestros artesanos, sino que también genera un impacto directo en la economía local, al atraer visitantes que consumen en nuestros comercios y restaurantes. Además, contribuye a seguir posicionando a Cataño como un destino turístico de alto interés, por su oferta cultural, gastronómica y recreativa”, destacó el Alcalde.

En cuanto a la seguridad, el municipio ha implementado un plan coordinado con la Policía Municipal y el apoyo de la Policía Estatal para garantizar el bienestar de los asistentes. Se contará con patrullaje preventivo, vigilancia mediante cámaras y la presencia de personal de emergencias médicas.

Cataño tiene la ubicación, el talento y la infraestructura para ser un punto de encuentro para eventos de gran calidad. Invitamos a todas las familias de Puerto Rico a que vengan a disfrutar y a ser parte de esta celebración de color, música y cultura”, concluyó.