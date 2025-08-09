Astronautas de la misión Crew-10 regresan a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Los cuatro astronautas de la misión Crew-10, en una operación conjunta de la NASA y SpaceX, amerizaron este sábado frente a las costas de California, en Estados Unidos, tras permanecer casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Durante su estadía, llevaron a cabo experimentos científicos orientados a facilitar futuras exploraciones espaciales.

La tripulación, a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, tocó el mar a las 8:33 de la madrugada, hora del Pacífico (15:33 GMT), luego de desacoplarse el viernes de la EEI, que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra. El regreso se prolongó por 18 horas, y los astronautas fueron relevados por la misión Crew-11.

“¡Bienvenida a casa, Crew-10! La tripulación de cuatro personas pasó 148 días en la Estación Espacial”, publicó el Centro Espacial Kennedy de la NASA en sus redes sociales con imágenes del descenso en paracaídas. La agencia espacial expuso que el amerizaje completa “una expedición científica de cinco meses a bordo del laboratorio orbital y regresa a la Tierra con investigación sensible al tiempo”.

“Para beneficiar a la humanidad”

Space X, en tanto, indicó en su sitio oficial que “durante su tiempo en el laboratorio orbital, la tripulación condujo nueva investigación para preparar la exploración humana más allá de la órbita baja de la Tierra y para beneficiar a la humanidad”, lo que incluyó experimentos biomédicos y estudios tecnológicos.

Los tripulantes son la comandante Anne McClain y la piloto Nichole Ayers, ambas de la NASA, además del especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el cosmonauta ruso Kirill Peskov. Los cuatro llegaron a la Estación Espacial Internacional el pasado 16 de marzo tras despegar del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

El regreso ocurrió mediante un descenso controlado en paracaídas frente a las costas del Pacífico, una operación que requiere condiciones meteorológicas estables para garantizar la seguridad de la tripulación y del equipo científico que traen a bordo