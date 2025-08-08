Mundo

Tribunal de apelaciones frena proceso por desacato contra Trump por deportaciones a El Salvador

La decisión anula la orden de un juez que acusaba al Gobierno de Trump de incumplir la suspensión de deportaciones a El Salvador

Tribunal de Apelaciones Washington DC
El fallo de 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC en Estados Unidos anula la decisión de Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama. (bpperry/Getty Images)

Por Europa Press

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos suspendió este viernes las medidas del juez de distrito James Boasberg que abrían la puerta a acusar de desacato a la Administración de Donald Trump por no detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.

La corte, que falló por dos votos a uno, anuló la orden de Boasberg al considerar que existía “ambigüedad” en sus disposiciones y que estas obligaban al Gobierno a “capitular ante una orden judicial ilegal” o afrontar un proceso de rendición de cuentas “dudoso”, según informó The Hill.

En abril, Boasberg ordenó bloquear las deportaciones de migrantes a El Salvador amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades vinculadas a redes de narcotráfico transnacional.

Diversas organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por la Administración Trump, argumentando que el procedimiento no contempla audiencias y podría dar lugar a la expulsión de venezolanos sin pruebas de conexión con el grupo criminal Tren de Aragua.

