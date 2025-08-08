Tribunal de apelaciones frena proceso por desacato contra Trump por deportaciones a El Salvador

El fallo de 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC en Estados Unidos anula la decisión de Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama.

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos suspendió este viernes las medidas del juez de distrito James Boasberg que abrían la puerta a acusar de desacato a la Administración de Donald Trump por no detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.

La corte, que falló por dos votos a uno, anuló la orden de Boasberg al considerar que existía “ambigüedad” en sus disposiciones y que estas obligaban al Gobierno a “capitular ante una orden judicial ilegal” o afrontar un proceso de rendición de cuentas “dudoso”, según informó The Hill.

En abril, Boasberg ordenó bloquear las deportaciones de migrantes a El Salvador amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades vinculadas a redes de narcotráfico transnacional.

Diversas organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por la Administración Trump, argumentando que el procedimiento no contempla audiencias y podría dar lugar a la expulsión de venezolanos sin pruebas de conexión con el grupo criminal Tren de Aragua.