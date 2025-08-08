Tribunal de apelaciones frena proceso por desacato contra Trump por deportaciones a El Salvador

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos suspendió este viernes las medidas del juez de distrito James Boasberg que abrían la puerta a acusar de desacato a la Administración de Donald Trump por no detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.
La corte, que falló por dos votos a uno, anuló la orden de Boasberg al considerar que existía “ambigüedad” en sus disposiciones y que estas obligaban al Gobierno a “capitular ante una orden judicial ilegal” o afrontar un proceso de rendición de cuentas “dudoso”, según informó The Hill.
En abril, Boasberg ordenó bloquear las deportaciones de migrantes a El Salvador amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades vinculadas a redes de narcotráfico transnacional.
Diversas organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por la Administración Trump, argumentando que el procedimiento no contempla audiencias y podría dar lugar a la expulsión de venezolanos sin pruebas de conexión con el grupo criminal Tren de Aragua.