Sobre 200 personas han muerto por hambre en Gaza en medio de ofensiva israelí

Hamás, que controla la Franja de Gaza, informó este viernes que el número de muertos por hambre en el enclave palestino supera los 200, tras registrarse cuatro fallecimientos más en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí detalló en un comunicado publicado en Facebook que 201 personas —incluidos 98 niños— han perdido la vida por hambre desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1,200 muertos y cerca de 250 rehenes en Israel.

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, citó este viernes el último informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), a la que acusó de convertir sus centros en “laboratorios de crueldad”.

“Estas crueles escenas distópicas, con largas colas para recibir ayuda, se han convertido en la nueva norma en Gaza, donde las personas han sido devaluadas y deshumanizadas. Desde la creación de la GHF, casi 1,400 personas han muerto mientras buscaban desesperadamente comida”, denunció Lazzarini.

El funcionario alertó que “la hambruna se está propagando” y “mata silenciosamente a demasiados niños”. Reclamó “recuperar la brújula moral” y “levantar el asedio”, así como restablecer una respuesta humanitaria “sin trabas, segura y digna” bajo coordinación de la ONU, incluyendo la participación de la UNRWA.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció que sus equipos médicos en Rafá, al sur de Gaza, han atendido a más de 4,500 personas heridas por bala desde el 27 de mayo, muchas de ellas alcanzadas mientras intentaban conseguir ayuda en centros de distribución de alimentos.